Corona-Krise: Trump will USA in drei Phasen wieder öffnen vor 2 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:10s - Veröffentlicht: Washington 17.04.20: US-Präsident Donald Trump will die USA mit neuen Richtlinien in der Corona-Krise auf den Weg zur Normalität zurückführen. Der Plan umfasst insgesamt drei Phasen: In der ersten Phase werden die bisherigen Richtlinien, nur leicht gelockert. So sollen unter anderem Ansammlungen von mehr als zehn Menschen weiterhin vermieden werden. Wer von zu Hause arbeiten kann, soll das weiter tun. Restaurants, Kinos und Gotteshäuser sollen nur öffnen, wenn ein Sicherheitsabstand zwischen Besuchern gewährleistet werden kann. In der zweiten Phase sollen Arbeitnehmer weiterhin zur Arbeit von zu Hause aus ermutigt werden. In Unternehmen sollen Gemeinschaftsbereiche geschlossen bleiben. Generelle Reisen sollen wieder möglich sein und Schulen wieder öffnen. In der dritten Phase sollen Arbeitnehmer wieder ohne Einschränkungen an ihre Arbeitsstellen zurückkehren. Außerdem sollen dann auch wieder Besuche in Altersheimen und Krankenhäusern erlaubt werden. Einen genauen Zeitplan beinhalten die Richtlinien nicht. Stattdessen sollen Bundesstaaten oder Regionen vor dem Eintritt in jede Phase eine Reihe von Voraussetzungen erfüllen. So soll beispielsweise die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen jeweils über einen 14-tägigen Zeitraum abgenommen haben. Trump betonte, es bleibe jedoch den Gouverneuren der Bundesstaaten überlassen, die Richtlinien umzusetzen.



