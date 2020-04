Jens Spahn: Ausbruch ist beherrschbar geworden vor 5 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:53s - Veröffentlicht: Berlin, 17.04.20: Die bisherigen Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie in Deutschland sind laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn erfolgreich gewesen. Der CDU-Politiker sagte am Freitag in Berlin: «Der Ausbruch ist - Stand heute - wieder beherrschbar und beherrschbarer geworden. Wir haben es geschafft, das dynamische Wachstum zurückzubringen zu einem linearen Wachstum.» Ermutigend sei auch, dass seit dem 12. April täglich mehr Menschen genesen, als es neue Infizierte gebe. Der Präsident des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, sprach ebenfalls von einem guten Zwischenergebnis. So liege die Reproduktionszahl momentan bei 0,7. «Das heißt, dass inzwischen im Durchschnitt, aktuell nicht mehr jede Person, die infiziert ist, eine andere Person ansteckt.» Trotzdem meldeten die Gesundheitsämter bundesweit immer noch mehr als 3000 Fälle pro Tag, sagte Wieler. Auch nehme die Zahl der Todesfälle - wie vorhergesagt - zu.