"The Masked Singer"-Überraschung: Dieter Hallervoden ist das Chamäleon vor 2 Stunden < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - Länge: 01:41s - Veröffentlicht: Kein geringerer als Comedy-Legende Dieter Hallervorden steckte bei "The Masked Singer" im Chamäleon-Kostüm. Im Finale stehen damit Hase, Wuschel, Drache und Faultier.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen