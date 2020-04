Merkel zu Lockerungen: Werden erst am 6. Mai entscheiden vor 6 Tagen < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:19s - Veröffentlicht: Berlin, 24.04.20: Bund und Länder werden nach Angaben von Bundeskanzlerin Angela Merkel vom Donnerstagabend voraussichtlich erst am 6. Mai über weitere Lockerungen der coronabedingten Einschränkungen entscheiden. Bisher war erwartet worden, dass über weitergehende Schritte schon Ende April entschieden werden könnte. Im Bundestag hatte die Kanzlerin zuvor das Vorgehen einzelner Bundesländer bei der Öffnung der Beschränkungen in der Corona-Krise scharf kritisiert. Welche Bundesländer sie meinte, sagte sie nicht. O-Ton Angela Merkel, Bundeskanzlerin «Ich trage die Beschlüsse, die Bund und Länder am Mittwoch getroffen haben aus voller Überzeugung mit, doch ihre Umsetzung seither bereitet mir sorgen. Sie wirkt auf mich in Teilen sehr forsch, um nicht zu sagen, zu forsch. » Bund und Länder hatten sich nach fast vier Wochen Zwangspause vergangene Woche darauf geeinigt, dass vom 20. April an kleine und mittlere Geschäfte bis zu einer Fläche von 800 Quadratmetern wieder öffnen dürfen. Die Details hängen von Branche und Bundesland ab.