RKI: Corona-Ansteckungsrate steigt wieder - jetzt bei 1,0 vor 1 Stunde < > Embed Quelle: DPA - L√§nge: 01:00s - Ver√∂ffentlicht: Berlin, 28.04.20: Die Ansteckungsrate mit dem neuartigen Coronavirus ist in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts wieder gestiegen. Laut der am Montagabend ver√∂ffentlichten RKI-Statistik steckt jeder Infizierte nun wieder einen weiteren Menschen an, die sogenannte Reproduktionsrate liegt bei 1,0. Das bedeutet, dass die Zahl der Neuerkrankungen nicht mehr leicht zur√ľckgeht wie in den vergangenen Tagen. Anfang M√§rz lag die wichtige Kennziffer noch bei drei, am 8. April bei 1,3, in den vergangenen Tagen bei 0,9 - jeweils mit einer gewissen Schwankungsbreite. Die Kennzahl gibt an, wie viele Menschen eine erkrankte Person im Durchschnitt infiziert. Das RKI hat immer wieder betont, um die Epidemie abflauen zu lassen, m√ľsse diese Reproduktionszahl unter 1 liegen. Nach Sch√§tzungen des Robert Koch-Instituts haben in Deutschland rund 114 000 Menschen die Infektion √ľberstanden. Wie f√ľr andere L√§nder rechnen Experten aber auch in Deutschland mit einer hohen Dunkelziffer nicht erfasster F√§lle.