Mehr Kinder mit Covid-19 und Kawasaki-Syndrom

Keine Schule, keine Freunde, keine Hobbys: Kinder haben es in der Corona-Krise schwer. Umso mehr...

2019 sind 112 Kinder in Deutschland get├Âtet worden. Die Zahl ist leicht r├╝ckl├Ąufig. Daf├╝r sind...

Also reported by • n-tv.de

In Deutschland werden laut der neuesten Kriminalstatistik immer mehr Kinder Opfer von Misshandlung...

Bildung: Kinder und Jugendliche in Brandenburg bewegen sich zu wenig Die meisten Brandenburger Kinder und Jugendlichen bewegen sich einer Studie zufolge zu wenig. Wie das...

Berliner Morgenpost vor 2 Tagen - Deutschland