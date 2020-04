Corona-Krise: Bundesregierung rechnet mit schwerer Rezession vor 5 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:02s - Veröffentlicht: Berlin, 29.04.20: Die Bundesregierung rechnet infolge der Corona-Krise mit einer schweren Rezession in Deutschland. Sie erwartet in ihrer Frühjahrsprojektion, dass das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um 6,3 Prozent sinkt. Dies wäre ein stärkerer Wirtschaftseinbruch als in der weltweiten Finanzkrise vor mehr als zehn Jahren. Erst 2022 wird laut Prognose das Niveau von vor der Corona-Krise erreicht werden. Die Frühjahrsprojektion ist wichtig, weil die Eckwerte die Grundlage für die Steuerschätzung im Mai bilden - wegen der Corona-Krise sind dann weniger Steuereinnahmen zu erwarten. Finanzminister Olaf Scholz plant im Kampf gegen die Krise bereits mit neuen Schulden in Höhe von 156 Milliarden Euro. Viele Branchen sind von den massiven Beschränkungen im Kampf gegen das Virus schwer betroffen - etwa die Luftverkehrs - und Reisewirtschaft, Hotels und Gaststätten, aber auch das Handwerk und die Industrie. Die Bundesregierung hatte umfassende Hilfsprogramme aufgelegt und deutlich gemacht, bei Bedarf noch einmal nachzulegen.