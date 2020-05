Coronatest - Jens Spahn will Millionen Deutsche auf Antikörper testen vor 3 Tagen < > Embed Quelle: Ippen Digital GmbH & Co. KG - Länge: 00:52s - Veröffentlicht: Noch im Mai will das Pharmaunternehmen Roche einen neuen Test auf Antikörper gegen das neuartige Coronavirus an Gesundheitseinrichtungen in Deutschland ausliefern. „Der neue Test ist eine wichtige neue Wegmarke im Kampf gegen das Virus“, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Drei Millionen Tests sollten noch im Mai ausgeliefert werden.



