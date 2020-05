Coronavirus - Reform des Infektionsschutzgesetzes umstritten vor 2 Stunden < > Embed Quelle: Ippen Digital GmbH & Co. KG - Länge: 00:49s - Veröffentlicht: Berlin will eine Reform beim Infektionsschutzgesetz. Darin geplant ist auch ein „Immunitätsausweis.“ Zunächst laut Bundesgesundheitsminister Spahn (CDU) rein „vorsorglich“. Diese Reformpläne stoßen auf Kritik - in allen Parteien, selbst in der Union. Auch eine mögliche Impfpflicht bleibt umstritten.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen