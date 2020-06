Queen Elizabeth II.: Wird sie je wieder auftreten können? vor 3 Wochen < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:09s - Veröffentlicht: Wegen der aktuellen Corona-Krise befindet sich Queen Elizabeth II. Derzeit in Quarantäne. Doch wird sie jemals wieder bei öffentlichen Auftritten ihr Volk wiedersehen? Ihr erfahrt mehr zum Thema.



