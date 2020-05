Corona-Krise: Hamburgs Luftfahrtindustrie wackelt vor 5 Stunden < > Embed Quelle: DPA - L√§nge: 01:23s - Ver√∂ffentlicht: Hamburg, 13.05.20: Die Corona-Krise hat die Luftfahrtindustrie in eine tiefe Krise gest√ľrzt und damit auch den Standort Hamburg. Mehr als 41 000 Menschen arbeiten bei Airbus, der Lufthansa Technik und am Hamburger Flughafen sowie einem dichten Netz von rund 300 Zulieferbetrieben. Sie erwirtschaften einen j√§hrlichen Umsatz von mehr als f√ľnf Milliarden Euro. Damit ist Hamburg der weltweit drittgr√∂√üte Standort der zivilen Luftfahrtindustrie. Neun von zehn der Hamburger Unternehmen erwarten nun einer Befragung zufolge schwere bis existenzbedrohende Folgen durch die Corona-Krise. Die Signale f√ľr die Branche sind verheerend. Das Hamburger Airbus-Werk in Finkenwerder mit rund 14 000 Besch√§ftigten wird weniger zu tun bekommen, dabei hatte Airbus erst vor zwei Jahren eine vierte Fertigungslinie in Betrieb genommen. F√ľr die Lufthansa wird es wohl eine L√∂sung geben. Sie hat in Hamburg bereits Kurzarbeit f√ľr 8000 Besch√§ftigte angemeldet. Und die Zulieferer sind in der misslichen Lage, dass sie sich eng an Airbus gebunden und mit der Zusicherung auf langfristige Gesch√§ftsbeziehungen Produktionskapazit√§ten und Personal ausgebaut haben. Mittelfristig - wenn Corona √ľberwunden ist und das Fluggastaufkommen √§hnlich hoch wie vor der Krise sein sollte - k√∂nnte sich die Branche aber wieder erholen. Darauf hoffen nun Tausende Besch√§ftigte in der Hansestadt.



