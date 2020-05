Trotz AfD-Rauswurf: Kalbitz bleibt in Brandenburger Fraktion vor 5 Stunden < > Embed Quelle: DPA - LĂ€nge: 00:58s - Veröffentlicht: Potsdam, 18.05.20: Der bisherige Brandenburger AfD-Landeschef Andreas Kalbitz bleibt auch nach seinem Rauswurf aus der Partei Mitglied der Landtagsfraktion. DafĂŒr stimmten am Montag bei einer Sondersitzung in Potsdam nach Fraktionsangaben 18 von 21 anwesenden Abgeordneten. Die Fraktion Ă€nderte dafĂŒr ihre GeschĂ€ftsordnung. Damit gibt sie Kalbitz RĂŒckendeckung und schickt ein Signal an die Bundesspitze. Der AfD-Bundesvorstand hatte die Mitgliedschaft von Kalbitz am Freitag mit einem Mehrheitsbeschluss wegen Kontakten ins rechtsextreme Milieu fĂŒr nichtig erklĂ€rt. Neben Björn Höcke gilt Kalbitz als wichtigster Vertreter des formal aufgelösten rechtsnationalen «FlĂŒgels» der Partei, der vom Verfassungsschutz als rechtsextreme Strömung beobachtet wird. Unter Kalbitz holte die AfD 2019 bei der Brandenburger Landtagswahl 23,5 Prozent und wurde zweitstĂ€rkste Partei hinter der regierenden SPD.