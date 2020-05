GNTM-Finale 2020: Jacqueline Wruck macht das Rennen vor 58 Minuten < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:20s - Veröffentlicht: Die 15. Staffel von „Germany’s next Topmodel“ ist gelaufen und mit Jacqueline Wruck steht die Siegerin fest. Doch die Fans der Modelcastingshow scheinen mit der Entscheidung von Heidi Klum für Jacky nicht ganz zufrieden zu sein. Details gibt’s hier.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen