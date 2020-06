Mallorca Update: Ab Montag wieder Sonnenbaden am Strand? vor 2 Wochen < > Embed Quelle: Flying Media - Länge: 12:36s - Veröffentlicht: Ein Sonnenbad am Strand wird ab nächster Woche Montag wieder an Mallorcas Stränden möglich sein, zumindest für die Spanier selbst. Klaus Vorbrodt meldet sich Live in unsere Videokonferenz und wir sprechen über die aktuelle Situation auf Mallorca. Wird der Urlaub dort günstiger? Rückweisungen am Flughafen in dieser Woche, Wie sieht es mit der Quarantäne aus und einiges mehr... Einmal die Woche das live Update von der Lieblingsinsel der Deutschen.



