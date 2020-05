US-Wissenschaftler: Mehr als 100 000 Corona-Tote in den USA vor 20 Stunden < > Embed Quelle: DPA - L├Ąnge: 01:04s - Ver├Âffentlicht: Washington, 28.05.20: Seit Beginn der Corona-Pandemie sind in den USA mehr als 100 000 Menschen nach einer Infektion mit dem Virus ums Leben gekommen. Das ging am Mittwochabend aus Daten der Johns-Hopkins-Universit├Ąt hervor. Noch vor einigen Wochen waren Forscher der Universit├Ąt Washington davon ausgegangen, dass sich die Opferzahl in den USA im Hochsommer bei etwa 90 000 stabilisieren w├╝rde. Mittlerweile gehen die Wissenschaftler davon aus, dass die Zahl der Toten in den USA bis August auf rund 130 000 ansteigen k├Ânnte. Forscher aus London warnten am vergangenen Donnerstag au├čerdem, dass in den meisten US-Bundesstaaten mit einem Wiederaufflammen der Epidemie zu rechnen sei, sollte die Mobilit├Ąt von Menschen in den USA ohne weitere Kontrollma├čnahmen wieder zunehmen. Sch├Ątzungen zufolge k├Ânnte sich die Zahl der Toten dann binnen zwei Monaten mehr als verdoppeln. US-Pr├Ąsident Donald Trump dr├Ąngt seit einiger Zeit darauf, dass Bundesstaaten die Schutzma├čnahmen lockern, damit die schwer angeschlagene US-Wirtschaft wieder in Gang kommt.