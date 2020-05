Corona: Spahn warnt vor neuer Spaltung der Gesellschaft vor 8 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:05s - Veröffentlicht: Augsburg, 28.05.20: Gesundheitsminister Jens Spahn hat davor gewarnt, dass die Corona-Krise zu einer ähnlichen Polarisierung wie die Debatte über die Flüchtlingspolitik führen könnte. «Wir haben ein Wir-Gefühl erlebt. Jetzt müssen wir aufpassen. Wir alle haben die Verantwortung, dass es nicht wieder so polarisierend wird wie teilweise in der Diskussion über die Migration. Wir müssen sehr aufpassen, dass uns das nicht wieder passiert», sagte der CDU-Politiker der «Augsburger Allgemeinen». Dass Debatten über Gesundheit oder Freiheitsrechte stattfänden, finde er richtig und wichtig. Spahn bekräftigte auch, dass Debatten lebensnotwendig für eine Demokratie seien. «Den Demonstranten sollte aber klar sein, mit wem sie demonstrieren. Man muss nach links und rechts schauen, wer da so dabei ist», so Spahn. In den vergangenen Wochen hatten wiederholt Tausende in Deutschland gegen die ihrer Meinung nach zu starke Einschränkung der Freiheitsrechte im Kampf gegen das Coronavirus demonstriert. Darunter waren auch zahlreiche Extremisten von links und rechts sowie Impfgegner und Anhänger von Verschwörungstheorien.