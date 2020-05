Billie Eilish: Plant Ihr Bruder Finneas eine Hochzeit? vor 19 Stunden < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - L√§nge: 01:02s - Ver√∂ffentlicht: Der Bruder von Billie Eilish, Finneas O'Connell, ist im Gegensatz zu der ‚Äěbay guy‚Äú-Interpretin √§u√üerst gl√ľcklich vergeben. So kaufte er sich gemeinsam mit seiner Freundin Claudia k√ľrzlich erst ein Haus und startete einen Podcast mit ihr. Planen die beiden jetzt etwa auch eine Hochzeit? Alle Details gibt es hier.



