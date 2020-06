"Ost-Laschet": Armin Laschet wehrt sich gegen Ramelow-Vergleich vor 2 Wochen < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - Länge: 01:19s - Veröffentlicht: Ministerpräsident Bodo Ramelow will weitrechende Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Deshalb wird er als "Laschet des Ostens" bezeichnet. Armin Laschet findet das weniger lustig.



