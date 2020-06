20 Sekunden: Trudeau schweigt auf Frage zu Trump vor 3 Stunden < > Embed Quelle: DPA - LĂ€nge: 01:00s - Veröffentlicht: Ottawa, 03.06.20: Kanadas Premierminister Justin Trudeau hat auf die Frage eines Journalisten nach einer Reaktion auf die Drohung von US-PrĂ€sident Donald Trump, die Unruhen in den USA notfalls mit militĂ€rischer Gewalt zu stoppen, mit rund 20 Sekunden Schweigen reagiert. ZunĂ€chst schaut er nach der Frage zunĂ€chst einfach nur konzentriert geradeaus und sagte nichts, dann wirkte es mehrfach so, als wĂŒrde er zum Sprechen ansetzen, tut es aber nicht. Schließlich sagte er in ernstem Tonfall: «Wir alle beobachten mit Entsetzen und BestĂŒrzung, was in den USA passiert.» Es sei Zeit fĂŒr Einigkeit und Zeit zum Zuhören. Am Tag zuvor hatte Trudeau fĂŒr sein Land bereits mehr Engagement im Kampf gegen Rassismus versprochen.