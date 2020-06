Trauer um Chris Trousdale: Popstar stirbt mit nur 34 Jahren vor 5 Stunden < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - Länge: 01:05s - Veröffentlicht: Der Ex-Boyband-Sänger Chris Trousdale ist im Alter von nur 34 Jahren gestorben. Die Todesursache seien Komplikationen nach einer Covid-19-Erkrankung, so ein ehemaliger Bandkollege.



