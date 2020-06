Diese Promipaare ziehen ins "Sommerhaus der Stars" 2020 vor 8 Stunden < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - Länge: 01:36s - Veröffentlicht: Neues Sommerhaus in Deutschland, neue Staffel und neue Promipaare: Die ersten sieben Paare von "Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare" auf RTL stehen nun fest.



