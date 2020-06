Transfer von Werner zum FC Chelsea nur noch Formsache vor 2 Wochen < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:02s - Veröffentlicht: Leipzig, 05.06.20: Es geht nur noch um Details, dann unterschreibt Deutschlands derzeit wohl bester Stürmer einen hoch dotierten Vertrag beim FC Chelsea. RB Leipzig will sich (noch) nicht zum großen Verlust äußern, hinter den Kulissen verhandelt Sportdirektor Markus Krösche jedoch den zweiten Big Deal für den sächsischen Fußball-Bundesligisten. Eine der ersten Reaktionen aus der Liga kam ausgerechnet vom Rekordmeister FC Bayern, der sich in der Vergangenheit mehrfach mit dem Werner-Thema beschäftigte. Münchens Trainer Hansi Flick gratulierte dem FC Chelsea zum Transfer und betonte am Freitag: «Timo ist ein sehr guter Spieler, auch ein Spieler, der Tore macht. Da hat Chelsea eine sehr gute Verpflichtung getätigt - wenn das so ist dann.» Die «Bild»-Zeitung und das Fachmagazin «Kicker» hatten zuerst über den Transfer berichtet. Der Wechsel des 24-Jährigen, der noch bis 2023 unter Vertrag bei RB steht, bringt knapp 60 Millionen Euro in die Kasse. Bisher war Naby Keita, der 2018 für rund 60 Millionen nach Liverpool wechselte, der teuerste Transfer der Leipziger.



t-online.de vor 2 Tagen - Sport