George Floyd, Maddie McCann, Covid-19 in Euronews am Abend am 05.06. vor 3 Stunden < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - L√§nge: 24:10s - Ver√∂ffentlicht: Was an diesem Freitag wichtig ist in #EuronewsAmAbend. Wir w√ľnschen einen guten Start ins Wochenende.View on euronews