Michael Wendler und Laura: Luxus trotz Schulden? vor 4 Stunden < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:08s - Veröffentlicht: Via Instagram lassen Michael Wendler und Laura Müller die Fans an ihrem Leben teilhaben und zeigen so auch immer wieder, wie gut sie es sich gehen lassen. Jetzt kaufte sich das Paar sogar ein eigenes Boot. Unklar ist jedoch, wie sich Michael und Laura den Luxus überhaupt leisten können. Immerhin soll der „Sie liebt den DJ“-Star Schulden haben. Alle Details gibt es hier.



