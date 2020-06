Neues Bachelor-Paar: Alexander Hindersmann wieder verliebt vor 5 Stunden < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:35s - Veröffentlicht: Via Instagram verbreitete Alexander Hindersmann jetzt eine frohe Botschaft: Der „Bachelorette“-Sieger aus dem Jahr 2018 ist frisch verliebt! Doch nicht nur das: Mit seiner neuen Freundin bildet Alex jetzt auch noch das nächste Bachelor-Paar und viele TV-Show-Kollegen gratulierten bereits. Mehr Infos gibt’s hier!



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen