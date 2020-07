Dua Lipa: Karriere wie Madonna vor 2 Wochen < > Embed Quelle: Bang Media - Länge: 00:39s - Veröffentlicht: Die Musikerin träumt von einer langen Karriere so wie Madonna. Sie will am liebsten erst mit 40 den Höhepunkt erreichen.



