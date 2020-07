Trotz Corona und Protesten: Trump nimmt Kundgebungen wieder vor 2 Wochen < > Embed Quelle: DPA - L√§nge: 01:35s - Ver√∂ffentlicht: Washington, 20.06.20: Trotz des Anstiegs der Corona-Infektionen in den USA mit bis zu 20 000 Neuinfektionen t√§glich sieht Pr√§sident Donald Trump das Land auf einem guten Weg. O-Ton Donald Trump, US-Pr√§sident ¬ęEs war eine interessante Zeit, es war schrecklich, so viele Leben sind verloren gegangen, wir werden diese unglaublichen Menschen nie vergessen. Aber sie werden nicht umsonst gestorben sein.¬Ľ Eine Botschaft, die auch als Wahlkampf verstanden werden kann. Denn Trump tritt heute in Tulsa im¬†US-Bundesstaat Oklahoma auf zu seiner ersten Massenveranstaltung seit dem Ausbruch der Pandemie - und das w√§hrend Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt im Land nicht abrei√üen und die Corona-Pandemie andauert. Die Stadt hatte aus Sorge vor Unruhen eine n√§chtliche Ausgangssperre bis Sonntag verh√§ngt, die sp√§ter wieder aufgehoben wurde. Die Stadtverwaltung geht davon aus, dass sich mehr als 100¬†000 Menschen versammeln k√∂nnten. Auch Gegendemonstrationen seien geplant. Trump hat eine scharfe Warnung an Teilnehmer von m√∂glichen Protesten gerichtet: ¬ęAlle Demonstranten, Anarchisten, Unruhestifter,¬†Pl√ľnderer oder Gesindel, die nach Oklahoma kommen, bitte begreift, dass ihr nicht wie in New York, Seattle oder Minneapolis behandelt werdet¬Ľ, schrieb Trump am Freitag auf Twitter. Die Veranstalter der Wahlkampfveranstaltung in Tulsa k√ľndigten zwar an, bei den Teilnehmern werde Fieber gemessen und es w√ľrden Desinfektionsmittel und Masken ausgegeben. Es ist allerdings h√∂chst fraglich, ob die Teilnehmer in der Masse und innerhalb der geschlossenen Arena ausreichend Abstand zueinander halten k√∂nnen. Trump hatte zuletzt schon davon damit geprahlt, dass kein Platz frei bleiben werde und es √ľber einen Millionen Bewerber um die Tickets gebe.



