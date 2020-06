Papst Benedikt besucht Grab seiner Eltern und Schwester vor 9 Stunden < > Embed Quelle: DPA - LĂ€nge: 00:40s - Veröffentlicht: Regensburg, 21.06.20: Der emeritierte Papst Benedikt ist in Deutschland um seinen kranken Bruder zu besuchen. Es könnte das letzte Mal sein, dass die beiden sich auf dieser Welt noch einmal sehen könnten, hieß es. Gestern hat der 93-jĂ€hrige Joseph Ratzinger in Regensburg am Grab seiner Eltern und seiner Schwester Halt gemacht. Dort betete er gemeinsam mit seinem PrivatsekretĂ€r Georg GĂ€nswein, Bischof Rudolf Voderholzer und einigen wenigen weiteren Teilnehmern ein Vater Unser und Ave Maria. SpĂ€ter traf er dann noch einmal seinen schwer kranken Bruder Georg in dessen Wohnung. Nach Angaben von Bistumssprecher Clemens Neck wird der frĂŒhere Papst mindestens bis Montag in seiner alten Heimat bleiben.