Razzia in Salafisten-Moschee: Betrug bei Corona-Soforthilfen vor 2 Tagen < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:52s - Veröffentlicht: Berlin, 23.06.20: Zwei Männer aus der islamistischen Szene sollen in Berlin betrügerisch Corona-Soforthilfen erhalten haben. Ein Großaufgebot der Polizei und die Staatsanwaltschaft durchsuchten am Dienstagmorgen unter anderem eine salafistische Moschee. O-TON Thilo Cablitz, Polizei Berlin «Wegen des Betrugs bei der Beantragung von Corona-Soforthilfen durchsuchen wir seit heute früh um 7:00 Uhr drei Örtlichkeiten in Berlin. Wir sind dazu mit rund 250 Einsatzkräften im Einsatz. Bei den betrügerisch erlangten Summen handelt es sich um einen fünfstelligen Betrag.» Laut dem Berliner Verfassungsschutz gehört die Moschee zu den drei wichtigsten salafistischen Treffpunkten in Berlin. In den vergangenen Wochen war es bereits mehrfach zu Durchsuchungen in der salafistischen Szene wegen des Verdachts des Subventionsbetrugs bei Corona-Soforthilfen gekommen.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen