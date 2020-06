Trump: US-Truppen aus Deutschland sollen teilweise nach vor 3 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:24s - Veröffentlicht: Washington, 25.06.20: US-Präsident Donald Trump will nach dem geplanten Abzug von fast 10 000 US-Soldaten aus Deutschland unter anderem die US-Truppen in Polen verstärken. Trump begründete den Schritt bei einer Pressekonferenz mit dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda am Mittwoch im Weißen Haus mit den nach seiner Ansicht mangelnden Verteidigungsausgaben Deutschlands. O-Ton Donald Trump, Präsident der USA «Deutschland zahlt nur einen Bruchteil dessen, was sie eigentlich zahlen sollten. Sie sollten zwei Prozent zahlen. Im Moment aber zahlen sie nur etwas über einem Prozent - je nach dem wie man rechnet. Man kann es auch so rechnen, dass sie weniger als ein Prozent zahlen.» Das Zwei-Prozent-Ziel der Nato sieht vor, dass sich alle Alliierten bis 2024 dem Ziel annähern, mindestens zwei Prozent ihres BIPs für Verteidigung auszugeben. Deutschland hat die Ausgaben in den vergangenen Jahren deutlich gesteigert, lag aber 2019 dennoch erst bei einem BIP-Anteil von knapp 1,4 Prozent. Der US-Präsident kritisierte in dem Zusammenhang auch erneut die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2, die Gas von Russland nach Deutschland bringen soll. O-Ton Donald Trump, Präsident der USA «Deutschland bezahlt Russland Milliarden, um Energie aus Russland zu kaufen. Gleichzeitig will Deutschland aber gegen Russland verteidigt werden. Das funktioniert so nicht.» Derzeit sind rund 34 500 US-Soldaten in Deutschland stationiert. Laut Trump soll die Zahl nun auf 25 000 reduziert werden.