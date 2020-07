Will Smith & Frau Jada: Das sagen sie zu angeblicher Affäre vor 2 Tagen < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:14s - Veröffentlicht: Will Smith und Jada Pinkett Smith sind seit 1997 verheiratet und sollen eine offene Ehe führen. Nun behauptete der Rapper August Alsina, eine Affäre mit der Schauspielerin gehabt zu haben. Was das Ehepaar dazu zu sagen hatte, erfahrt ihr hier.



