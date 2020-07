Panikrocker Udo Lindenberg hat den Corona-Blues am 03.07.2020 < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:54s - Veröffentlicht: Hamburg, 03.07.20: O-TON Udo Lindenberg «Wir haben den Blues, wir haben den Corona-Blues, denn wir wären ja jetzt auf Tournee.» Panikrocker Udo Lindenberg hat also den Corona-Blues. Sechs Wochen Tournee waren gerade eigentlich geplant, in großen Hallen und Stadien. Aber: Das nicht geht und das schmerzt natürlich sehr. Das sagte der 74-jährige am Donnerstagabend vor der Premiere der Show «Paradiso» im Schmidts Tivoli auf der Hamburger Reeperbahn. Da seien auch einige Tränen in der Panik-Familie geflossen. Auftritte auf der Bühne, seien sein Lebenselixier, so der Sänger, der wegen der Corona-Pandemie seine geplante Tournee absagen musste. Auch die vielen Fans bräuchten ihr «Udopium». 19 Konzerte wollte der Deutschrocker von Mai bis Anfang Juli geben, unter anderem in Berlin, Zürich und Wien. Die Tournee wurde nicht verschoben, dafür soll es 2021 eine komplett neue Tour geben - und auch wieder «Udopium» fürs Volk.



