Der berühmte italienische Film-Komponist Ennio Morricone starb im Alter von 91 Jahren an den Folgen eines Sturzes. Er brach sich wohl den Oberschenkel und war deshalb in Behandlung in einer Klinik in Rom. Er hinterlässt eine Frau, drei Söhne und eine Tochter.