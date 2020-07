Betrug bei Corona-Soforthilfen - Tricks, Strafen und Schaden vor 3 Stunden < > Embed Quelle: DPA - LĂ€nge: 01:08s - Veröffentlicht: Berlin, 06.07.20: Die Corona-Krise hat viele Menschen in Deutschland hart getroffen. Schnell und unbĂŒrokratisch sollten die Hilfsgelder daher ausgezahlt werden. Einige haben dabei die Hand aufgehalten, denen die Gelder nicht zustehen. Die Behörden berichten von vielen Maschen. Die BetrĂŒger machen etwa falsche Angaben zu ihrer Situation oder setzen die ausgezahlten Gelder nicht sachgerecht ein. Einige Unternehmen, fĂŒr die Gelder beantragt werden, existieren gar nicht oder sind bereits lange insolvent, andere beantragen die Hilfen mehrfach. Manch einer beantragte Hilfen fĂŒr eine fremde Firma, gab aber die eigenen Kontodaten an. Auch mit Hilfe von Phishing-Mails und Fake-Webseiten versuchten BetrĂŒgen, Daten abzugreifen. Die Strafen variieren von Fall zu Fall. Mögliche strafrechtliche Vergehen sind GeldwĂ€sche, Subventionsbetrug, Daten-FĂ€lschung und/oder AusspĂ€hen von Daten. Je nachdem drohen Geld- und unter UmstĂ€nden auch Freiheitsstrafen - in besonders schweren FĂ€llen bis zu zehn Jahre. Recherchen der Deutschen Presse-Agentur zufolge belĂ€uft sich der Schaden bundesweit auf schĂ€tzungsweise knapp 22 Millionen Euro. EndgĂŒltige Angaben können Polizei und Justiz aber noch nicht machen, da die Ermittlungen noch andauern.



