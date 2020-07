Huawei in der Kritik - 5G-Ausbau in Frankreich unter Vorbehalt vor 54 Minuten < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - LĂ€nge: 01:30s - Veröffentlicht: Frankreich will den chinesischen TelekommunikationsausrĂŒster Huawei nicht grundsĂ€tzlich vom Aufbau seines 5G-Mobilfunknetzes ausschließen. Netzbetreiber, die auf Huawei-Technik zurĂŒckgreifen wollen, sollen aber nur zeitlich befristete Lizenzen erhalten View on euronews



