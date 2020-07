HSV will mit neuem Trainer Thioune Wandel schaffen vor 4 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:16s - Veröffentlicht: Hamburg, 06.07.20: Der HSV hat schnell einen Nachfolger für Dieter Hecking gefunden. Daniel Thioune heißt der neue Chefcoach. Er soll für eine Neuausrichtung des HSV stehen. Trainer Hecking hatte eine Vertragsverlängerung von einem Top-Kader abhängig gemacht, den sich der klamme HSV im dritten Zweitliga-Jahr und in Corona-Zeiten nicht mehr leisten will und kann. O-TON Jonas Boldt, Sportvorstand «Uns wurde in der jüngeren Vergangenheit immer klarer, dass Aufgrund der gegebenen Rahmenbedingungen, wir unseren Kurs, den wir eingeschlagen haben, anpassen müssen und viel mehr auf den Schwerpunkt und auf das Wort Entwicklung wert legen wollen. In Daniel sehen wir damit den prädestenierten Kandidaten.» Für Thioune steht nun die Arbeit mit jungen und entwicklungsfähigen Akteuren statt mit teuren Stars im Vordergrund. O-TON Daniel Thioune, HSV-Cheftrainer «Eine spannende Aufgabe für mich, eine Herausforderung und eine Riesenchance. Und ich bin dankbar, dass die Gespräche so gut waren, ich bin dankbar, dass ich dieses Vertrauen jetzt genießen darf und freue mich auf den Hamburger SV.» Der HSV-Mannschaft bescheinigte Thioune ein «brutales Potenzial» sowie «Wille und Bereitschaft». Er forderte von seinem Team jedoch Leidenschaft, an der es zuletzt mitunter mangelte.



