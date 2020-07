Keine Aufhebung: Maskenpflicht gilt weiter vor 3 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:01s - Veröffentlicht: Berlin, 07.07.20: Im Kampf gegen die Corona-Krise wird die Maskenpflicht in Deutschland vorerst weiter gelten - auch im Einzelhandel. Das haben die 16 Gesundheitsminister der Länder am Montag vereinbart. Zur Begründung hieß es, es dürfe nicht der falsche Eindruck entstehen, die Pandemie sei vorbei. Zuvor hatte auch Bundeskanzlerin Angela Merkel einer Aufhebung der Maskenpflicht in Geschäften eine klare Absage erteilt - mit Unterstützung der Parteiführungen von CDU, CSU und SPD. Eine Aufhebung der Maskenpflicht hatte Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Harry Glawe für sein Land angeregt. Er erhielt für diesen Vorstoß fast ausnahmslos negative Reaktionen. Regierungssprecher Steffen Seibert ergänzte, die Beibehaltung sei gerade jetzt in der Ferienzeit wichtig. Die neue Mobilität sei zu begrüßen. Sie müsse aber einhergehen mit der Beachtung der Regeln, die in den vergangenen Monaten im Kampf gegen diese Pandemie gut gedient haben, nämlich Abstand, Hygieneregeln und wo es nötig ist, Maskenpflicht.



