Klassenerhalt: Werder rettet sich mit 2:2 in Heidenheim vor 3 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:03s - Veröffentlicht: Heidenheim, 07.07.20: Werder Bremen hat den ersten Abstieg aus der Fußball-Bundesliga seit 40 Jahren vermieden und spielt auch in der kommenden Saison in der höchsten deutschen Spielklasse. Der Ex-Meister rettete sich am Montagabend im Relegations-Rückspiel mit einem 2:2 (1:0) beim 1. FC Heidenheim und verhinderte den erstmaligen Aufstieg des Zweitligisten. Das Hinspiel in Bremen war 0:0 ausgegangen. «Ich bin einfach nur froh und glücklich, dass wir es geschafft haben. Wir waren so oft tot. Scheiß Saison, gutes Ende», sagte Bremens Trainer Florian Kohfeldt nach dem Spiel. «Ich weiß, was es für die Stadt bedeutet und was es für die Menschen bedeutet.» Der Ex-Bremer Norman Theuerkauf brachte Bremen früh mit einem Eigentor in Führung. Durch Werders Auswärtstreffer hätten die Gastgeber danach zwei eigene Tore zum für den Aufstieg nötigen Sieg gebraucht. Heidenheim kam zunächst zum Ausgleich durch Tim Kleindienst (85.), doch Werder schoss durch Ludwig Augustinsson (90. +4) ein zweites Tor. Das späte 2:2 durch einen Foulelfmeter von Kleindienst (90.+6) konnten die Gäste dann dank der Auswärtstorregel verschmerzen.