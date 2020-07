Werder-Fans feiern Klassenerhalt - Krawalle in Bremen und Heidenheim vor 4 Stunden < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 00:56s - Veröffentlicht: Erst in der Nachspielzeit sorgte Werder Bremen für Klarheit: durch das 2.2 beim 1. FC Heidenheim bleiben die Bremer in der 1. Fußball-Bundesliga. Die Feiern in Bremen und auch in Heidenheim wurden von Randale überschattet. View on euronews