Oberstes Verwaltungsgericht der TĂŒrkei entscheidet ĂŒber Museums-Status der Hagia Sophia Das Oberste Verwaltungsgericht der TĂŒrkei prĂŒft seit Donnerstag, ob die Hagia Sophia in Istanbul in...

stern.de vor 1 Woche - Kultur





Moschee statt Museum? TĂŒrkei will Hagia Sophia in Istanbul umwidmen In der TĂŒrkei ist die Hagia Sophia zum Politikum geworden: Es steht die Frage im Raum, ob das...

t-online.de vor 1 Woche - Politik