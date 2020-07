Spahn warnt vor zweiter Corona-Welle vor 2 Wochen < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:51s - Veröffentlicht: Berlin, 13.07.20: Gesundheitsminister Jens Spahn hat die Bürger vor Nachlässigkeit im Umgang mit der Corona-Pandemie gewarnt und eindringlich aufgerufen, die Schutzmaßnahmen einzuhalten. Am Montag sagte Spahn bei einem gemeinsamen Auftritt mit dem Präsidenten des RKI-Präsidenten Lothar Wieler: «Die Gefahr einer zweiten Welle ist real.» Er rief die Bevölkerung auf, gerade auch in Urlaubszeiten wachsam zu bleiben und nicht übermütig zu werden. Spahn bat die Bürger außerdem, in der Corona-Krise weiterhin Abstand zu halten, die Hygienemaßnahmen einzuhalten und Alltagsmasken zu tragen. Mit Blick auf die Lage auf der spanischen Urlaubsinsel Mallorca äußerte sich der Gesundheitsminister besorgt: «Wir müssen sehr aufpassen, dass der Ballermann nicht ein zweites Ischgl wird.» Auf Mallorca hatten am vergangenen Wochenende Hunderte Touristen für Empörung gesorgt , weil sie unter Missachtung der Vorsichtsmaßnahmen gefeiert hatten.



