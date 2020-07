Apple muss doch keinen Rekord-Steuerbetrag in Irland vor 2 Stunden < > Embed Quelle: DPA - LĂ€nge: 00:51s - Veröffentlicht: Luxemburg, 15.07.20: Apple hat im Streit um die Riesen-Steuernachzahlung von 13 Milliarden Euro in Irland einen wichtigen Sieg vor dem EU-Gericht errungen. Die Richter in Luxemburg erklĂ€rten die Nachforderung der EU-Kommission aus dem Jahr 2016 fĂŒr nichtig. Bei dem Streit geht es nicht nur um viel Geld. Es ist ein schmerzhafter RĂŒckschlag fĂŒr die BrĂŒsseler Behörde und die mĂ€chtige Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager persönlich. Die Kommission habe nicht nachweisen können, dass die Steuervereinbarungen von Apple in Irland aus den Jahren 1991 und 2007 eine verbotene staatliche Beihilfe darstellten, stellte das EU-Gericht fest. Das Urteil ist allerdings mit großer Wahrscheinlichkeit nicht der Schlusspunkt in dem politisch aufgeladenen Konflikt. Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass der Streit in nĂ€chster Instanz vor dem EuropĂ€ischen Gerichtshof (EuGH) weitergeht.