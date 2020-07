Lena Gercke: Freund zeigt neues Pic von Tochter Zoe vor 1 Stunde < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - LĂ€nge: 01:03s - Veröffentlicht: Erst vor wenigen Tagen erblickte das gemeinsame Kind der einstigen „Germany’s next Topmodel“-Gewinnerin Lena Gercke und dem Filmemacher Dustin Schöne das Licht der Welt. Nach der Bekanntgabe der Geburt blieb es jedoch erstmal ruhig um die kleine Zoe. Jetzt gibt es jedoch wieder einen Einblick in das Leben der Mini-Familie. Dustin zeigte sich so nun via Instagram in seiner Papa-Rolle.