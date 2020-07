Kramp-Karrenbauer: CDU-Vorsitz und Kanzlerkandidatur vor 1 Woche < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:07s - Veröffentlicht: Berlin, 20.07.20: CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer rechnet fest damit, dass ihr Nachfolger im Parteivorsitz auch Kanzlerkandidat der Union werden will. Der Deutschen Presse-Agentur sagte sie: O-Ton Annegret Kramp-Karrenbauer, CDU-Vorsitzende «Ich gehe davon aus, dass jemand, der sich als CDU-Vorsitzender aufstellen lässt, dass auch tut, um Kanzlerkandidat zu werden. Wer sich jetzt als CDU-Vorsitzender bewirbt, bewirbt sich auch CDU-intern um die Kanzlerkandidatur. Das ist vollkommen klar. Das ist miteinander verbunden.» Um ihre Nachfolge bewerben sich auf dem Parteitag Anfang Dezember drei prominente Männer: Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet, Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz und der Außenpolitiker Norbert Röttgen. Laschet und Merz werden die besten Chancen zugesprochen. Anders sieht das bei der Kanzlerkandidatur aus. Hier hat Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder in Umfragen einen großen Vorsprung. Markus Söder hat mehrfach betont, er sehe seinen Platz in Bayern - viele trauen ihm aber durchaus Ambitionen auf das Kanzleramt zu.