Trump macht kehrt: Parteitag in Florida wegen Corona Washington, 24.07.20: Angesichts der Zunahme von Corona-Neuinfektionen im US-Bundesstaat Florida sagen die Republikaner ihren dort für Ende August geplanten Parteitag ab. Präsident Donald Trump sagte am Donnerstag im Weißen Haus, die Gesundheit der Menschen gehe vor. O-Ton Donald Trump, Präsident der USA «Es ist nicht der richtige Zeitpunkt für diese Veranstaltung. Einfach nicht richtig, in Anbetracht des Ausbruchs in Florida. Es ist nicht die richtige Zeit für solch eine große Versammlung.» Die formelle Nominierung Trumps zum Kandidaten für die Präsidentenwahl soll nun im November in kleinerem Rahmen in North Carolina erfolgen. Die Absage der in Florida geplanten Großveranstaltung stellte für Trump eine Kehrtwende dar. Erst im Juni hatte er die Verlegung geplanten Parteitags nach mit rund 19 000 Delegierten nach Florida angekündigt. Seit Mitte Juni hat sich jedoch die Corona-Situation dort deutlich zugespitzt. In dem Staat mit gut 21 Millionen Einwohnern gibt es inzwischen rund 400 000 bekannte Infektionen mit dem Coronavirus.