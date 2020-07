Trump nominiert Kriegsveteranen als neuen US-Botschafter in Deutschland vor 7 Stunden < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - LÀnge: 01:01s - Veröffentlicht: Ex-Heeresoffizier Douglas Macgregor soll nach dem Willen von Donald Trump Nachfolger von Richard Grenell als US-Botschafter in Deutschland werden. Derr Posten ist seit Juni vakant.View on euronews



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen