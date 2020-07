Fall Maddie: Polizei setzt Grabungen in Kleingarten fort vor 1 Stunde < > Embed Quelle: DPA - LĂ€nge: 00:53s - Veröffentlicht: Hannover, 29.07.20: Im Fall der verschwundenen kleinen Maddie hat die Polizei in Hannover am Mittwochmorgen die Grabungsarbeiten in einem Kleingarten fortgesetzt. Die Arbeiten auf der Parzelle am Stadtrand waren am Dienstagabend nach Sonnenuntergang unterbrochen worden. Mit einem Bagger ließen die Ermittler am Mittwochmorgen weiteres Erdreich auf dem GrundstĂŒck wegschaufeln, das Beamte im Anschluss mit Spaten und Harke genauer durchsuchten. An der Aktion ist neben der Polizei aus Hannover und Braunschweig weiter auch das Bundeskriminalamt beteiligt. Die Grabungen stehen nach Angaben der Staatsanwaltschaft Braunschweig im Zusammenhang mit der 2007 aus einer portugiesischen Ferienanlage verschwundenen dreijĂ€hrigen Maddie McCann sowie einem 43-jĂ€hrigen in Kiel inhaftierten Deutschen. Gegen ihn laufen Ermittlungen wegen Mordes. Er wird verdĂ€chtigt, das Kind 2007 in Portugal entfĂŒhrt zu haben.