Finale im Fall Sarrazin: Oberstes SPD-Gericht hat verhandelt vor 49 Minuten < > Embed Quelle: DPA - LĂ€nge: 00:45s - Veröffentlicht: Berlin, 31.07.20: Seit mehr als einem Jahrzehnt hat die SPD Ärger mit Thilo Sarrazin. Die Partei will ihn loswerden - der umstrittene Ex-Politiker und Autor wehrt sich mit HĂ€nden und FĂŒĂŸen gegen den Rauswurf. Der Vorwurf lautet: Sarrazin schade der Partei mit rassistischen und islamfeindlichen Thesen, die mit den SPD-Werten unvereinbar seien. Doch nun hat das oberste Parteischiedsgericht der SPD entschieden und den Parteiausschluss des umstrittenen Autors bestĂ€tigt. Der Parteiausschluss sei damit wirksam, teilte die Bundesschiedskommission am Freitag in Berlin mit. Auslöser des aktuellen Verfahrens war Sarrazins 2018 erschienenes Buch «Feindliche Übernahme: Wie der Islam den Fortschritt behindert und die Gesellschaft bedroht». Er selbst findet, er habe «wissenschaftliche SachbĂŒcher geschrieben». Die SPD-Spitze wirft ihm Rassismus und Islamfeindlichkeit vor.



