Trump will Videoplattform TikTok in den USA verbieten

Washington, 01.08.20: US-Präsident Donald Trump will die internationale Videoplattform TikTok in seinem Land verbieten. Laut Journalisten, die am Freitag mit ihm in seinem Regierungsflugzeug saßen, soll er angekündigt haben, die App aus den USA zu verbannen. Demnach plane er bereits an diesem Samstag gegen die Plattform vorzugehen. TikTok ist die internationale Videoplattform des chinesischen Unternehmens ByteDance. Wegen Sicherheitsbedenken und der Kontrolle durch Chinas Behörden spürt das populäre TikTok schon länger politischen Gegenwind in den USA.In Indien wurde die Plattform schon verboten. Trump machte den mitreisenden Journalisten zufolge zudem deutlich, dass er nicht für einen Deal sei, bei dem ein US-Unternehmen den amerikanischen Betrieb von TikTok kauft. Am Freitag war bekannt geworden, dass der US-Softwareriese Microsoft an Tiktok interessiert sei. Das hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet.