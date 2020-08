Schule geht los: Mecklenburg-Vorpommern macht den Anfang vor 4 Tagen < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:44s - Veröffentlicht: Schwerin, 03.08.20: Als erstes Bundesland ist Mecklenburg-Vorpommern ins neue Schuljahr gestartet. Erstmals seit der corona-bedingten Schulschließung Mitte März sollen alle 152.700 Schülerinnen und Schüler wieder täglich zur Schule gehen. Um das Infektionsrisiko niedrig zu halten, wurden die Schüler in feste Gruppen mit mehreren Jahrgängen eingeteilt. Die Gruppen sollen sich in der Schule nicht begegnen. Innerhalb der Gruppen gibt es keine Abstandsregeln. Eine generelle Maskenpflicht an Mecklenburg-Vorpommerns Schulen gibt es erst einmal nicht. Das könnte sich jedoch bald ändern. Mehrere Bundesländer haben bereits angekündigt, eine Maskenpflicht in Schulgebäuden einzuführen. Sie soll jedoch nicht im Unterricht gelten.